Criminoso pula muro e escala telhados para tentar fugir de prisão em Pacatuba; veja vídeo

Criminoso foi preso nessa quarta-feira, 12, em Pacatuba, no Ceará / Crédito: Divulgação/PC-CE

Um criminoso foi flagrado pulando muros e escalando telhados de residências em uma tentativa de fuga de uma prisão no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso aconteceu na quarta-feira passada, 12. O suspeito de 30 anos possuía dois mandados de prisão preventiva por integrar organização criminosa e roubo a pessoa. As imagens foram feitas por um drone da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que realizou a captura do criminoso no local.