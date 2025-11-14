Criminoso pula muro e escala telhados para tentar fugir de prisão em Pacatuba; veja vídeo

Criminoso pula muro e escala telhados para tentar fugir de prisão em Pacatuba; veja vídeoSuspeito foi flagrado por drone durante tentativa de fuga. Ele possuía dois mandados de prisão preventiva por integrar organização criminosa e roubo a pessoa
Um criminoso foi flagrado pulando muros e escalando telhados de residências em uma tentativa de fuga de uma prisão no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso aconteceu na quarta-feira passada, 12.
O suspeito de 30 anos possuía dois mandados de prisão preventiva por integrar organização criminosa e roubo a pessoa. As imagens foram feitas por um drone da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que realizou a captura do criminoso no local.
Leia Mais | Prisões de integrantes de facções crescem 171% em Fortaleza e 93% no Ceará
Nas imagens, é possível ver o momento em que uma viatura da Polícia Civil chega em frente a um imóvel em que o suspeito estava. Ao perceber a presença dos agentes, o criminoso tentou fugir.
Conforme a Polícia Civil, durante as investigações os policiais civis identificaram uma residência, no bairro Pavuna, que estaria sendo utilizada como esconderijo.
Posteriormente, as equipes iniciaram as ações para realizar a captura. Foi utilizado um drone para auxiliar nas buscas e que chegou a flagrar o suspeito fugindo. No entanto, ele foi localizado e impedido de escapar.
O criminoso possuía mandados de prisão preventiva em aberto expedidos pela Vara de Organização Criminosa e pela 1ª Vara de Pacatuba. Após a captura, o suspeito foi conduzido à 2ª Delegacia de Polícia Civil de Pacatuba, onde foram cumpridos os mandados judiciais. O homem permanece à disposição da Justiça.
Veja o vídeo da tentativa de fuga