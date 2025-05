Projeto capacita comunidades de baixa renda utilizando madeira reciclada

A oficina gratuita de marcenaria será realizada entre os dias 17 e 24 de maio, no município de Pacatuba

O projeto, intitulado “Marcenaria para Todos”, é da indústria cearense Mundo Limpo Reciclados, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará). A empresa é especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos recicláveis.

Como vai funcionar a oficina

Com 20 vagas disponíveis, as inscrições para a primeira turma deste ano devem ser feitas pelo Instagram ou através do número de WhatsApp (85) 98224 8260.

O curso funciona nos moldes do programa de qualificação profissional básico, criando oportunidades para que os alunos tenham novas perspectivas de trabalho e fonte de renda.

As aulas são ministradas por profissionais e ocorrem em uma oficina totalmente equipada. Além de aprenderem técnicas de corte, montagem, acabamento e design, os alunos saem preparados para empreender.