Internos de unidade prisional em Pacatuba recebem curso de jardinagem

A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), em parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), ministra um curso de jardinagem para internos da Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.



Com carga horária de 100 horas/aula, a formação começou nessa quinta-feira, 21. Em momentos teóricos e práticos, são deliberados diversos assuntos, como solo, compostagem, multiplicação vegetativa, arborização urbana, pragas e doenças, podas, plantio e preparo de vasos e canteiros.