Criança de 7 anos é baleada na cabeça pelo próprio pai em Pacatuba

Uma criança de 7 anos foi baleada na cabeça pelo próprio pai que tentou matar a ex-mulher a tiros, mas atingiu o filho. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira, 17, no bairro Planalto Benjamin, no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A vítima foi socorrida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jereissati, em Pacatuba e, depois, transferida ao Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança. A ex-mulher do homem não foi ferida.

De acordo com a Polícia Militar, durante uma patrulha de rotina do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) no bairro Planalto Benjamin, os agentes ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades e, em seguida, visualizaram o homem em uma motocicleta em alta velocidade.