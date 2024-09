Homem acusado de homicídio qualificado no Ceará é preso em São Paulo

A prisão foi realizada em colaboração com a Ficco do Ceará e de São Paulo

Um homem de 23 anos acusado de homicídio qualificado foi preso nesta terça-feira, 17, em São Paulo. A prisão foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE), em colaboração com a Ficco/SP.

O homem já tinha mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara da Comarca de Boa Viagem, no interior do Ceará.

O acusado foi preso no bairro Jardim Fraternidade, no estado de São Paulo. A captura foi realizada pela Polícia Militar de São Paulo (PMSP), com apoio do 3º Batalhão de Polícia de Choque – Batalhão Humaitá.