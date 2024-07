Corpos de três homens são encontrados em Pacatuba

Três cadáveres foram encontrados na tarde desta quarta-feira, 24, em uma região de mata localizada nas proximidades do açude Pacoti, em Pacatuba, município da Região Metropolitana de Fortaleza. Imagens feitas no local do achado mostram que os três homens estavam com os pés e as mãos amarrados.

As vítimas ainda não foram identificadas formalmente, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em nota enviada ao O POVO às 20h16min desta quarta, a pasta afirmou que a ocorrência seguia em andamento.