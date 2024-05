Queda de energia é registrada em bairros de Fortaleza nesta terça-feira, 14

Moradores de vários bairros de Fortaleza registraram queda de energia na manhã desta terça-feira, 14, por volta das 10 horas. Dentre os bairros com relatos de moradores sobre a interrupção, estão: José Bonifácio , Joaquim Távora , Jardim Iracema , Parquelândia , Barra do Ceará e Farias Brito .

A empresa também apontou que equipes estão no local realizando os reparos necessários. Por transferência de cargas, o fornecimento de energia já foi normalizado para 94% dos clientes afetados. A Enel também informou que está apurando as causas do ocorrido.

Na noite dessa segunda-feira, 13, parte dos clientes da região Norte do Estado também registraram interrupção no fornecimento de energia. A Enel detalhou que a queda de energia aconteceu após um desligamento na subestação de responsabilidade da Chesf, no município de Sobral.

Segundo a empresa, a ocorrência durou cerca de 45 minutos e o fornecimento foi completamente normalizado às 23h29min.