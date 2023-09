Homem sofre acidente em academia do Ceará após aparelho quebrar

O aluno recebeu atendimento prévio no local após ser atingido na cabeça pelo maquinário. Depois, ele levado a uma unidade de saúde

Momentos depois, alunos e instrutores se aproximam para conferir o que houve com Abraão. Com fortes dores, ele precisou de atendimento emergencial na academia e, posteriormente, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pacatuba.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o aluno levando as mãos ao rosto e sentando-se no chão logo após a pancada.

Um homem de 32 anos sofreu um acidente em uma academia no município de Pacatuba , a 32 km de Fortaleza . Abraão Viana foi atingido na cabeça quando usava um peck deck , na noite da última segunda-feira, 18, e os cabos do equipamento se romperam .

“Nossos professores e nossos estagiários recebem, tanto na faculdade quanto aqui na academia, treinamento para fazer esse tipo de atendimento pré-hospitalar. A gente logo viu, averiguou a situação, temos o kit de primeiros socorros, fizemos o estancamento e conduzimos ele até à UPA”, afirma o administrador da academia Corpo em Ação, Jeferson Santos.

Abraão, que trabalha como influenciador nas redes sociais, passa bem e compartilhou o ocorrido com seus seguidores. “No dia não estava muito atento antes do cabo quebrar, deixei o assento um pouco alto. Não imaginava que iria quebrar, e deu o que deu”, disse ele no Instagram.

Alunos cobram melhorias nos equipamentos

A atualização do maquinário é demanda de alguns dos frequentadores da academia. Comentários na página oficial do estabelecimento nas redes sociais cobraram melhorias na manutenção dos itens, como halteres e barras.

Ao O POVO, o estabelecimento afirmou que o aparelho já foi consertado e que todas as máquinas passam por vistoria diariamente. Sobre a cobrança de atualizações, o administrador da academia conta que o maquinário tem sido atualizado, mas não por inutilidade dos oferecidos atualmente.

“Existe a atualização de equipamentos. São equipamentos novos, que chegam ao mercado com um design melhor, mas não [significa] que o nosso não esteja mais servindo. A gente está fazendo até essa atualização de equipamento, com um design, uma mecânica melhor, mas não [quer dizer] que o nosso não esteja podendo funcionar”, explica Jeferson Santos.