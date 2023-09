Linhas Nordeste e VLT do Cariri terão funcionamento alterado neste fim de semana

As linhas Nordeste (VLT Parangaba-Mucuripe) e o VLT do Cariri terão o funcionamento alterado temporariamente nesta sexta-feira, 29, e no sábado, 30, para a realização de obras.



De acordo com o Metrofor, os serviços no VLT do Cariri serão suspensos nesta sexta, 29, devido à obra de duplicação do viaduto sobre o rio Saco e Lobo. Será realizado o içamento de vigas, sendo necessária a interrupção da operação durante todo o dia para garantir a segurança dos passageiros.