CE: departamento de homicídios captura 542 pessoas em dez meses

Um total de 542 pessoas foram capturadas entre janeiro a outubro deste ano pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Número é 23,46% maior que o registrado no mesmo período de 2021, quando houve 439 capturas. Balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 14, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo a pasta, além das capturas o levantamento "mostrou um aumento considerável nas apreensões de armas de fogo, que registraram acréscimo de 114,63%, saindo de 41 armas apreendidas, nos dez primeiros meses do ano passado, para 88 armas localizadas de janeiro a outubro deste ano".



O delegado Harley Filho, diretor do DHPP, destacou em publicação no site da SSPDS que o aumento do efetivo policial foi o responsável pelo disparo dos índices. Conforme representante, o acréscimo teria dado maior celeridade às investigações, citando também "a aquisição de mais viaturas e a ampliação do polo tecnológico do DHPP" como relevantes para esse resultado.

Levantamento mostra ainda que, de janeiro a outubro deste ano, o Departamento realizou representações de 696 mandados de prisão, 326 mandados de busca e apreensão e 148 representações diversas, "como quebra de sigilos bancários e fiscais, interceptações telemáticas e telefônicas, entre outras".

Redução nos Crimes violentos



Em relação aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), o balanço aponta que, de janeiro a outubro de 2021, o território com maior redução foi a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), que foi de 780 para 647 casos, registrando queda de 17,1%. Já o Interior Sul teve diminuição de 12,2%, indo de 608 para 534. "Fortaleza e Interior Norte apresentaram -3,6% e -3,5%, respectivamente".

"A Capital cearense foi de 746 para 716 registros. O trabalho das instituições que compõem a Segurança Pública no Norte do Ceará impactaram na queda de 608 casos para 587. No geral, o Ceará também mantém uma redução nos casos no acumulado do ano, com -9,3%, indo de 2.742 para 2.487 CVLIs, com um total de 255 casos a menos", destaca o DHPP.

