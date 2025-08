Motociclista bate em traseira de ônibus e acaba sendo atropelado por caminhão em Fortaleza

Sinistro aconteceu na avenida Deputado Paulino Rocha, no sentido dos bairros Castelão e Cidade dos Funcionários. Uma faixa da via segue bloqueada

Lei Seca: mais de 2 mil atendimentos foram registrados nas rodovias do Ceará em seis meses; SAIBA Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), um coletivo que trafegava pela faixa da direita parou em uma parada para o embarque e desembarque de passageiros quando a motocicleta que seguia atrás colidiu na traseira do veículo.

Um motociclista morreu após bater na traseiro de um ônibus e ser atropelado por um caminhão na avenida Deputado Paulino Rocha, no sentido dos bairros Castelão e Cidade dos Funcionários, em Fortaleza , nesta quarta-feira, 6.

Aidna conforme a AMC, com o impacto, o condutor da moto, único ocupante do modal, foi lançado à faixa da esquerda e acabou sendo atropelado por um caminhão caçamba.

"Uma faixa da via permanece bloqueada. Agentes da AMC seguem no local para orientar os condutores", conclui a nota da Autarquia.

Os motoristas do ônibus e do caminhão foram submetidos ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool.