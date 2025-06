Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Pacajus

Repórter do caderno de Cidades

Crime ocorreu durante a madrugada no bairro Aldeia. Uma terceira pessoa também foi baleada e foi socorrida. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso

Um duplo homicídio foi registrado na madrugada desta terça-feira, 3, no bairro Aldeia , em Pacajus , na Região Metropolitana de Fortaleza. As vítimas eram mãe e filho e foram identificados como Suzi Darlis, de 36 anos, e João Ronaldo, de 18 anos.

As vítimas estavam dentro de casa quando foram surpreendidas pelos criminosos, que derrubaram o portão do imóvel e efetuaram os disparos. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso.

A Delegacia de Pacajus investiga o caso. “Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que auxiliarão nas investigações”, afirmou a SSPDS.