Funcionário de empresa de telefonia é preso com 3 toneladas de fios em Pacajus

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado Ceará

Um homem foi preso nessa terça-feira, 16, por furtar fios telefônicos em Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, o suspeito foi flagrado com três toneladas de fiação, que pertenceriam à empresa onde ele trabalhava.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o preso estaria descarregando os fios diariamente em uma construção localizada na rua José Arteiro de Sousa, no bairro Pedra Branca.