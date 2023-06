Suspeito de envolvimento em dois homicídios em Pacajus é preso pela polícia

O detido também é acusado de ser integrante de uma organização criminosa em atuação no município

Um homem de 46 anos foi preso suspeito de compor um grupo criminoso responsável por uma série de homicídios no município de Pacajus, situado na Região Metropolitana de Fortaleza. A prisão foi realizada nesta segunda-feira, 12, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Os agentes chegaram até o suspeito após trabalhos investigativos, capitaneados pela Delegacia Metropolitana de Pacajus, apontarem a sua localização. O detido estaria envolvido em dois homicídios realizados em dezembro de 2021.

Após ser capturado e levado à unidade policial, um mandado de prisão preventiva contra o detido foi solicitado à 1ª Vara da Comarca de Pacajus. No momento, o suspeito se encontra à disposição da Justiça.

