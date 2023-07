Orós registra tremor de terra de 2.1 mR nesta quarta-feira, 12

O tremor foi registrado às 11h39 min no município de Orós, próximo à fronteira com Icó

Um tremor de terra de magnitude preliminar de 2.1mR foi registrado no município de Orós, no Centro-Sul do estado, a 335,6 km de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira, 12 de julho. Informações são do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora atividade sísmica no Nordeste.

O tremor foi registrado às 11h39 min, próximo à fronteira com Icó, a aproximadamente 8 km do Centro de Orós. O último tremor de magnitude superior a 1.5 mR registrado em Orós aconteceu há mais de um ano, no dia 12 de maio de 2022, com 1.6 mR.

Outro tremor de magnitude 1.5 mR foi registrado no último dia 10 de julho, no município de Senador Sá, no sertão de Sobral.



