Homem tem perna amputada após acidente em máquina agrícola no Ceará

Um homem de 43 anos teve a perna direita amputada após acidente com uma máquina agrícola de moer capim, em Novo Oriente, a 402,6 km de Fortaleza. O caso aconteceu no último sábado, 25, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

A vítima foi socorrido para um hospital de Novo Oriente e, depois, transferida ao hospital de Crateús.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que a perna do homem é "sugada" para dentro da máquina. O POVO opta por não divulgar as imagens em razão da sensibilidade do acidente.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou ao O POVO, em nota, que apura as circunstâncias do acidente de trabalho.

Também em nota, a PC-CE orientou que a vítima registre um Boletim de Ocorrência (B.O) para repassar informações sobre o fato.



Com informações da repórter Gabriela Almeida

