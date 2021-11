Homem é autuado por se fingir de advogado em Novo Oriente

Um homem suspeito de prestar serviços advocatícios de forma irregular foi autuado, por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e liberado no município de Novo Oriente, Ceará.



De acordo com a Polícia Civil do Ceará, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Crateús, onde foi feito o procedimento por contravenção penal.

Ele foi liberado após a assinatura do termo. Documentos também foram apreendidos para subsidiar as investigação, que seguem com a Delegacia Municipal de Novo Oriente.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags