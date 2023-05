Foragido da Justiça é preso em Goiás por homicídio em Nova Olinda, em 2000

Um homem, de 65 anos, condenado por homicídio qualificado em Nova Olinda, no Cariri, a 510,5 km de Fortaleza, que estava foragido da Justiça cearense, foi capturado pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) no município goiano de Senador Caetano na última segunda-feira, 8 de maio.

O crime aconteceu em 2000 e o mandado de prisão definitiva do homem foi expedido em janeiro deste ano. Ele deve cumprir pena de 8 anos de reclusão em regime fechado.

De acordo com a Polícia Civil do estado do Ceará (PC-CE), tratativas estão sendo realizadas para o recambiamento do foragido ao Ceará.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine