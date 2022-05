Casal escolhe cães como pajens de casamento no Ceará e não recebe bênção final de padre

O que era um momento feliz de união em matrimônio tornou-se uma situação constrangedora para o casal Antônio Eliwelton e Brenda Jamilli. No último sábado, 14, os noivos foram criticados pelo padre que realizou a celebração e não receberam a bênção final após escolherem cachorros como pajens. O caso aconteceu na Igreja Matriz de São Sebastião, em Nova Olinda, a 560 km de Fortaleza.

“Isso é o cúmulo”, teria dito o padre César Retrão aos noivos após a entrega das alianças ser feita pelos cães do casal, "Scooby" e "Pipoca". Ao O POVO, Brenda Jamilli conta que o casal se sentiu envergonhado e não conseguiu reagir diante do constrangimento no altar.

“Depois da entrada dos nossos cachorros não tivemos mais nenhuma bênção, os rituais foram pulados, mesmo um dia antes tendo sido feito o pedido deles como pajens e o pedido ser aceito”, explica a noiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Brenda Jamilli destaca ainda que a escolha dos pajens tem um motivo especial para o casal. Apaixonados por animais, foram eles mesmos que resgataram os cães da situação vulnerável em que se encontravam antes. Por isso, pelo valor sentimental atribuído aos cachorros, os noivos planejaram levá-los à cerimônia como símbolo de pureza e honestidade.

“No momento do ocorrido, nos sentimos fracos e não tivemos reação. Os nossos cachorros, resgatados por nós mesmos, foram tratados como ‘o cúmulo’. O conceito de pajem é transmitir energias boas, pureza e honestidade, tudo isso é o que eles exalam para nós”, afirma.



O POVO buscou falar com o padre citado por meio do número da paróquia disponibilizado nas redes sociais, mas as ligações não foram atendidas por volta das 20 horas desta quinta-feira, 19. A matéria será atualizada após posicionamento do mesmo.

Diocese do Crato foi notificada do caso



O episódio que ocorreu na paróquia chegou à Diocese do Crato, de acordo com informações da instituição. As providências, conforme a Diocese, serão tomadas a partir de uma reunião do Colégio dos Consultores junto com o bispo diocesano. A data ainda não foi marcada por causa da ida de Dom Magnus à Roma, em peregrinação. A diocese informou que só poderá tratar do ocorrido após a reunião.



Tags