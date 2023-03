Templo religioso é furtado em Nova Olinda, no Ceará

A Paróquia de São Sebastião foi furtada na madrugada desta segunda-feira, 27, no município de Nova Olinda, a 510,5 km de Fortaleza. Nas redes sociais, o templo religioso informou que os criminosos levaram um celular e uma quantidade de dinheiro.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que está apurando a denúncia relacionada ao caso.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Nova Olinda: (88) 99968 1018



