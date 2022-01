Nova Olinda: desabamento de bancos de madeira mata criança de dez anos

Uma criança de dez anos morreu nesta terça-feira, 25, depois de ser atingida pelo desabamento de uma pilha de bancos de madeira, em Nova Olinda, a 510 quilômetros de Fortaleza. O incidente aconteceu no prédio da Fundação Casa Grande, ONG que desenvolve projetos para a formação social e cultural do público infantojuvenil.

A vítima, José Bruno Feitosa de Melo, era aluno da instituição há mais de um ano. Segundo a família, o garoto estava brincando com outras crianças na área de convivência quando uma pilha de bancos cedeu e o atingiu em cheio.



De acordo com Theresa Feitosa, 23, prima da vítima, não havia nenhum funcionário da Fundação no local do incidente durante o desabamento. As outras crianças que estavam no espaço, entre elas um irmão e um primo de José, não foram atingidas.

O garoto foi socorrido por dois médicos que estavam na ONG participando de um projeto itinerante de saúde comunitária. Ele foi levado ao hospital do município, mas já teria dado entrada na unidade sem sinais vitais.



Segundo Theresa, os responsáveis pela instituição procuraram a família após o acontecido, mas não souberam informar as circunstâncias do incidente. “Eles vieram aqui, deram os pêsames, mas disseram que não viram nada, que não sabem de nada. Tá todo mundo indignado porque, se esses bancos estavam lá, empilhados, e se havia algum risco, a área deveria ter sido interditada”, afirma.



Ainda de acordo com a parente do garoto, os bancos que desabaram sobre José pesavam em média, 200 quilos. Eles haviam sido movidos do teatro para a área de convivência temporariamente por causa de uma atividade coletiva que seria realizada no espaço, também nesta terça.

“É um lugar que tem diversas crianças e não tinha ninguém sequer para observar a movimentação. É como se seu filho fosse para a escola e o telhado caísse sobre a cabeça dele e a escola não soubesse dizer nada. Isso não faz sentido, precisamos de uma resposta”, cobra a prima do garoto.



Uma outra familiar da criança foi à Delegacia Regional de Polícia Civil do Crato, poucas horas após o incidente, para registrar um boletim de ocorrência contra a Fundação. O corpo da criança foi encaminhado à unidade regional da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), em Juazeiro do Norte, e deve ser devolvido à família na manhã desta quarta-feira, 27.

O POVO pediu detalhes do incidente à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e tentou contato com a Fundação Casa Grande, sem retorno em ambos os casos. Havendo resposta, esta matéria será atualizada.



Por meio de nota publicada nas redes sociais, a instituição lamentou a morte da criança, se colocou à disposição da família e disse estar tomando todas as providências necessárias, sem detalhar. Após o ocorrido, o perfil oficial da ONG no Instagram desativou os comentários dos internautas.

A Prefeitura de Nova Olinda também lamentou a morte do garoto, por meio de nota de pesar veiculada nas redes sociais. A gestão lembrou que José era filho de dois servidores municipais. “Nesse momento de dor e aflição, externalizamos nossa profunda tristeza e solidariedade aos amigos e familiares do anjinho [José] Bruno”, diz o texto.

