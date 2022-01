Corpo de Bombeiros interdita tirolesa após rompimento de cabo em Praia de Camocim

O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE) interditou uma tirolesa nessa quarta-feira, 19, na Praia de Tatajuba, em Camocim, no litoral Oeste do Ceará. A proibição ocorre dois dias depois de um guia turístico ter caído do equipamento após o cabo de travessia se romper, na última segunda-feira, 17. Apesar do susto, a vítima não ficou ferida.

O incidente aconteceu no momento em que homem realizava uma demonstração para um grupo de banhistas. O impacto da queda foi amortecido pelas águas do lago que corta o percurso da passagem, entre duas dunas.

No auto de interdição, ao qual O POVO teve acesso, o Comando de Engenharia e Prevenção de Incêndios do CBM-CE aponta que a tirolesa não possui o termo de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) – documento obrigatório para esse tipo de atividade. Aponta ainda que a empresa responsável pelo equipamento deixou de fornecer informações específicas sobre o material que compõe a estrutura.

O documento não cita prazo para a interrupção. O funcionamento só deve voltar ao normal caso as exigências sejam cumpridas e após a realização de uma nova vistoria técnica.

As atividades na tirolesa já haviam sido suspensas no mesmo dia do acidente, por decisão dos proprietários. O vídeo que mostra a queda do guia turístico teve forte repercussão nas redes sociais e acendeu um alerta sobre as condições de segurança desta modalidade de esporte radical que ganha cada vez mais adeptos no litoral cearense. O CBM-CE afirma que tem intensificado as fiscalizações, mas pede que a população também faça a sua parte e comunique ao órgão qualquer suspeita de irregularidade envolvendo o funcionamento desta e de outras práticas esportivas aquáticas que envolvam alto risco.



