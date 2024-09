Homem é condenado a 18 anos de prisão por matar o próprio pai em Nova Russas

Roberto Vieira da Silva, 44, foi condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato do próprio pai, ocorrido em agosto do ano passado. O crime ocorreu na cidade de Nova Russas, distante 304 quilômetros (km) de Fortaleza, onde os parentes teriam discutido após o uso de bebida alcoólica.

Conforme denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), pai e filho já tinham histórico de brigas após o consumo de álcool. No dia do assassinato, os ânimos novamente se afloraram e Roberto teria ameaçado o pai com uma faca.