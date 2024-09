MPCE orienta que SAP e Sesa desenvolvam sistema para proteger dados de pessoas com transtorno mental

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou, no último dia 5 de setembro, que a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) e a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) implantem um sistema inteligente para vistoriar o acompanhamento das pessoas com transtorno mental ou qualquer deficiência psicossocial que estejam sob a custódia do Estado.

Medida foi divulgada nessa segunda-feira, 9, e a previsão é que a ferramenta seja integrada ao Sistema de Acompanhamento de Internações Psiquiátricas (Sisacip) da Sesa para que, dessa forma, o sigilo dos dados seja garantido.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A recomendação, que ocorreu por meio da 19ª e da 137ª Promotorias de Justiça de Fortaleza, foi expedida pelos promotores de Justiça Enéas Romero de Vasconcelos e Ana Cláudia Uchôa. A orientação inclui a fiscalização de pessoas investigadas, acusadas, condenadas ou privadas de liberdade, seja em prisão domiciliar, alternativas penais, monitoração eletrônica ou outras medidas em meio aberto.