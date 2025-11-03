Homem é preso com viatura falsa da polícia no interior do Ceará

Homem estava com uma viatura falsa da polícia / Crédito: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante na tarde desse domingo, 2, em Mulungu, em posse de um revólver calibre.38, 12 e uma viatura falsa da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Indivíduo, que seria integrante de uma facção criminosa, foi detido na localidade de Sítio Arroz, zona rural da cidade.


