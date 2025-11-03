Homem é preso com viatura falsa da polícia no interior do Ceará

Homem é preso com viatura falsa da polícia no interior do CearáIndivíduo, que seria integrante de uma facção criminosa, foi detido na localidade de Sítio Arroz, zona rural da cidade
Um homem foi preso em flagrante na tarde desse domingo, 2, em Mulungu, em posse de um revólver calibre.38, 12 e uma viatura falsa da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Indivíduo, que seria integrante de uma facção criminosa, foi detido na localidade de Sítio Arroz, zona rural da cidade.
Leia também | Polícia de Pernambuco pede a transferência de líder de facção em Fortaleza
De acordo com informações divulgadas pela instituição, a prisão foi efetuada após policiais militares tomarem conhecimento sobre a presença de um envolvido com grupo criminoso na região.
Equipes se deslocaram então ao local indicado e localizaram o suspeito. No imóvel associado a ele, os policiais encontraram um veículo com "sinais de adulteração e características visuais semelhantes às de viaturas oficiais" da instituição. Carro possuía registro de roubo/furto.
Além do automóvel e do revólver, agentes da Força Tática da 2ª Companhia do 29º Batalhão da PMCE também encontraram munições intactas.
"O suspeito, o armamento e o veículo apreendidos foram conduzidos às Delegacias Municipais de Baturité e Guaramiranga, onde foram realizados os procedimentos cabíveis", destaca PMCE.
Homem já tinha passagens por outros crimes
De acordo com órgão, o suspeito "foi autuado em inquérito por porte ilegal de arma de fogo, receptação e por adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo".
Ele já possuía antecedentes criminais por "receptação, furto, porte ilegal de arma de fogo, ameaça, vias de fato, e outras infrações previstas na legislação penal e na Lei de Violência Doméstica".
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente