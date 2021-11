Suspeito de integrar grupo criminoso e incendiar imóvel é preso em Mulungu

Um homem foi preso em flagrante suspeito de integrar um grupo criminoso e de incendiar uma casa no município de Mulungu, distante 118 km de Fortaleza. A captura ocorreu na última sexta-feira, 12. Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), durante a operação foram apreendidas uma arma de fogo e munições.

A operação teve início após o registro de que um imóvel incendiado por indivíduos na região. Com as informações coletadas, equipes da Delegacia Regional de Baturité conseguiram capturar um dos suspeitos. Ele foi identificado como Antônio Paulo de Oliveira Lima, 22, conhecido como “Gelado”.

Antônio Paulo foi capturado momentos após o crime. De acordo com a PC, o homem já possui passagens por crimes contra a administração pública e homicídio. Ele também é suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por delitos em Mulungu. Com ele, foi localizado um revólver calibre 38 e munições.

Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Baturité, onde foi autuado em flagrante por integrar organização criminosa e por posse irregular de arma de fogo.

