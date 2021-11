Farmácia é arrombada em Caucaia e criminosos furtam produtos

Uma farmácia foi alvo de criminosos que realizaram um arrombamento na madrugada desta segunda-feira, 15, na avenida Dom Almeida Lustosa, distrito de Jurema, Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O estabelecimento amanheceu nesta segunda com a entrada arrombada e vários objetos foram furtados. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou as informações e afirmou que a Polícia Civil apura o caso do possível furto qualificado.

A pasta ressaltou, por meio de nota, que as vítimas devem registrar um Boletim de Ocorrência por meio da delegacia eletrônica, no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/beo/, em qualquer horário do dia ou da noite.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser feitas pelos telefones (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

