Mucambo: homem tenta atirar em outro, mas arma falha; veja vídeo

Mucambo: homem tenta atirar em outro, mas arma falha; veja vídeoAutor da tentativa usava tornozeleira eletrônica. Nenhum suspeito foi preso, mas arma de fogo foi apreendida
Um homem tentou atirar em outro, mas foi impedido porque a arma falhou. O caso ocorreu no domingo passado, 18, em Mucambo, município do Sertão de Sobral. Câmeras de vigilância registraram a ocorrência.
As imagens mostram o homem, que era monitorado por uma tornozeleira eletrônica, entrando em um estabelecimento de arma em punho, após um tempo parado em frente ao local.
Ele tenta atirar contra a vítima e, após a falha da arma, os dois homens entraram em vias de fato. Confira:
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi acionada para a ocorrência e, no local, apreendeu uma arma de fogo com cinco munições.
Entretanto, não houve nenhuma prisão. "A Delegacia de Polícia Civil de Pacujá é a unidade da PCCE (Polícia Civil do Estado do Ceará) que investiga as ocorrências no município de Mucambo", afirma a nota divulgada pela SSPDS.