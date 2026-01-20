Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mucambo: homem tenta atirar em outro, mas arma falha; veja vídeo

Autor da tentativa usava tornozeleira eletrônica. Nenhum suspeito foi preso, mas arma de fogo foi apreendida
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Um homem tentou atirar em outro, mas foi impedido porque a arma falhou. O caso ocorreu no domingo passado, 18, em Mucambo, município do Sertão de Sobral. Câmeras de vigilância registraram a ocorrência.

As imagens mostram o homem, que era monitorado por uma tornozeleira eletrônica, entrando em um estabelecimento de arma em punho, após um tempo parado em frente ao local.

Ele tenta atirar contra a vítima e, após a falha da arma, os dois homens entraram em vias de fato. Confira:

 

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi acionada para a ocorrência e, no local, apreendeu uma arma de fogo com cinco munições.

Entretanto, não houve nenhuma prisão. “A Delegacia de Polícia Civil de Pacujá é a unidade da PCCE (Polícia Civil do Estado do Ceará) que investiga as ocorrências no município de Mucambo”, afirma a nota divulgada pela SSPDS.

