Mucambo: homem tenta atirar em outro, mas arma falha; veja vídeo

Autor da tentativa usava tornozeleira eletrônica. Nenhum suspeito foi preso, mas arma de fogo foi apreendida

Um homem tentou atirar em outro, mas foi impedido porque a arma falhou. O caso ocorreu no domingo passado, 18, em Mucambo, município do Sertão de Sobral. Câmeras de vigilância registraram a ocorrência.



As imagens mostram o homem, que era monitorado por uma tornozeleira eletrônica, entrando em um estabelecimento de arma em punho, após um tempo parado em frente ao local.