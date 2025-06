Mucambo: 13 bovinos de raça furtados são apreendidos em operação da PCCE

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na apreensão de 13 bovinos de raça no município de Mucambo, na Região Metropolitana de Sobral, no Ceará. A ação foi conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

LEIA TAMBÉM | Expocrato: associação limita apresentação de artistas em barracas e quiosques