Justiça decide por indenização de R$ 30 mil a paciente de Mucambo

Uma paciente que passou por complicações em uma cirurgia de retirada de útero deve receber, do município de Mucambo, R$30 mil de indenização, aponta decisão proferida pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). O caso aconteceu em janeiro de 2018, no Hospital Municipal Carlos Jereissati (HMCJ).



Segundo o relator do processo, desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte, ficou caracterizado, por parte da unidade de saúde de Mucambo, a falta de cuidados necessários para o tratamento da paciente — que precisou ser levada para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.



“Considerando que os profissionais do HMCJ não diligenciaram em identificar a causa das dores e ardência das quais a requerente se queixava logo após a cirurgia, realizada no dia 12/01/2018, bem como que sua transferência para a Santa Casa de Sobral […], quando já apresentava graves complicações”, afirmou, em seu parecer, o relator.