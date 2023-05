Mulher suspeita de maus tratos contra idoso é presa em Mucambo

Uma mulher suspeita de praticar crimes contra o seu ex-companheiro foi presa nesta quinta-feira, 18, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no município de Mucambo. A detida, que tem 49 anos, é investigada por ameaça, apropriação indébita e violência contra um idoso de 77 anos, identificado como o seu companheiro.

De acordo com a corporação, a detida usou o seu relacionamento para proveito próprio, apropriando-se de bens do idoso. Após tomar ciência do fato, a família da vítima acionou uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para que ela fosse retirada de casa.

Ao chegarem na residência da suspeita, os agentes também identificaram que a vítima se encontrava em situação de maus tratos — ele não era alimentado de maneira frequente e nem tinha acesso aos medicamentos que necessita. O idoso ainda era forçado a não denunciar a sua companheira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A suspeita foi levada para a Delegacia Municipal de Pacujá, onde foi efetivado um mandado de prisão preventiva. A detida encontra- se à disposição da polícia.

A PC-CE aponta que a população pode auxiliar o trabalho investigativo da corporação compartilhando novas informações por meio do número (88) 3641-1337, número da Delegacia Municipal de Pacujá.