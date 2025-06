Ceará registra chuva em mais de 30 municípios; confira previsão

Imagem ilustrativa: Nuvens carregadas de chuva na estrada que liga Caridade à Fortaleza. Ceará registrou chuva em 19 cidades entre 7 horas de segunda-feira, 2, e 7 horas desta terça-feira, 3 / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará registrou chuva em 37 cidades entre 7 horas de segunda-feira, 2, e 7 horas desta terça-feira, 3. As precipitações concentram-se principalmente nas regiões do Sertão dos Inhamuns e Centro Sul do Estado. LEIA MAIS - Com o fim da quadra chuvosa, Ceará registra chuva em mais de 30 municípios



As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Com 85 milímetros (mm), o posto Jardim do Meio, na cidade de Paracuru, registrou o maior acumulado de chuva observado, seguido dos postos das cidades de São Gonçalo do Amarante (82.1 mm), Iracema (37 mm) e Iguatu (20 mm). Conforme dados da Funceme, os demais locais foram Pedra Branca (19 mm), Tauá (16.2 mm), Umari (15 mm) e Meruoca (9 mm). As projeções anteriores da Fundação apontavam para chuvas isoladas entre o final da noite da última segunda-feira, 2, e o início da manhã de terça-feira, 3, nas regiões da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.



Saiba a previsão do tempo para o Ceará Para a primeira semana de junho, a Funceme prevê condições majoritárias de tempo estável, com nebulosidade variável, que pode favorecer dias ensolarados e temperaturas elevadas. Algumas cidades da região Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns devem esperar temperaturas máximas que podem atingir em torno de 35°C ao longo das tardes. As máximas devem variar entre 32°C e 34°C nas demais regiões.

Já as temperaturas mínimas devem ficar em torno de 18°C especialmente em áreas de serra nas primeiras horas da manhã.

Acerca dos ventos, as velocidades máximas devem chegar em torno de 50 km/h. A direção predominante será de Leste-Sudeste, podendo variar para Leste-Nordeste, principalmente nas faixas litorâneas e regiões serranas.

O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) prevê para a capital cearense uma tendência de estabilidade com poucas nuvens, ventanias moderadas e temperaturas que podem variar - com mínimas de 25°C e máxima de até 31°C.

