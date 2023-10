Obreiro é condenado por abusar de crianças durante ensaios de louvor no Ceará

Um obreiro de uma igreja protestante foi condenado a 57 anos e cinco meses de reclusão por abusar sexualmente de três meninas diversas vezes, uma delas a sobrinha dele. O crime aconteceu no município de Morrinhos, a 231, 9 km de Fortaleza. A informação da condenação foi divulgada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) nessa segunda-feira, 16.

A denúncia foi expedida pela 2ª promotoria de Justiça de Marco. Os abusos sexuais, de acordo com o documento, aconteceram com crianças que frequentavam a mesma igreja protestante da localidade. Nome dele não é divulgado para não expor a identidade das vítimas, em especial a familiar dele.

O homem usava o fato de ser obreiro para atrair as crianças para ensaios de louvor que ocorriam na casa dele, onde praticava os abusos. Ele também oferecia doces, dinheiro e ameaçava as garotas para que elas não denunciassem os crimes, conforme a investigação.