Homem é condenado a 57 anos de prisão por abusar de crianças no interior do CE

A Justiça condenou um homem a 57 anos de prisão por abusar sexualmente de três crianças no município de Morrinhos, distante 213,9 km de Fortaleza. Condenação foi decretada no dia 5 último, após uma denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE). Indivíduo era obreiro e atraia vítimas que frequentavam a mesma igreja que ele, com a desculpa de "ensaiar louvor em sua casa".

De acordo com órgão, homem abusou diversas vezes das três garotas, que na época do ocorrido tinham idade inferior a 14 anos. Uma das vítimas era a própria sobrinha dele. Para que crianças não contassem sobre ocorrido, o "sentenciado oferecia doces, dinheiro e ameaçava" elas.

Os abusos sexuais foram descobertos após uma das crianças contar o que estava acontecendo para uma prima de seis anos, conforme relatado em denúncia expedida pela 2ª Promotoria de Justiça de Marco.