Mulher é presa por transportar arma e drogas em carro em Morrinhos

Além da suspeita, outras duas pessoas estavam dentro do veículos. Elas foram liberadas após serem ouvidas pela polícia

A Força Tática da Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu uma mulher na cidade de Morrinhos, localizada a 215,5 km de Fortaleza, suspeita de transportar uma arma de fogo e nove quilos de drogas.

De acordo com a corporação, os agentes iniciaram a ofensiva quando avistaram um carro sem placa. Os policiais deram ordem de parada e iniciaram os procedimentos de abordagem. No interior do veículo, além da suspeita, outras duas pessoas foram encontradas.

Uma caixa também foi identificada pela equipe policial. Dentro dela, os agentes identificaram uma pistola com carregador e os nove quilos de drogas — cocaína e maconha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todos os ocupantes do carro foram levados a uma delegacia. Lá, eles foram ouvidos e prestaram esclarecimentos. As outras duas pessoas que estavam no veículo foram liberadas. O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Marco.

Sobre o assunto Suspeito de matar jovem de 19 anos em Morrinhos era vizinho da vítima

Mulher raptada em Morrinhos é encontrada morta

Polícia realiza buscas por jovem de 19 anos que desapareceu em Morrinhos

Tags