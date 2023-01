Polícia realiza buscas por jovem de 19 anos que desapareceu em Morrinhos

Uma jovem de 19 anos, moradora do município de Morrinhos, a 214km de Fortaleza, está desaparecida desde a tarde do último sábado, 31 de dezembro de 2022. Segundo informações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a vítima, identificada como Itamara Eny de Freitas, foi vista pela última vez no bairro Centro. A família da jovem realiza campanha nas redes sociais para encontrá-la.



A motocicleta da jovem foi encontrada pela Polícia neste domingo, 1°, no município de Itarema, a 210km de Fortaleza. O veículo foi localizado na localidade de Oiticica, a cerca de 66 km de Morrinhos, cidade em que a jovem mora e onde foi vista pela ultima vez. Equipes da Polícia Civil realizam buscas na região.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) informou que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado nesse domingo, 1°, na Delegacia Municipal de Bela Cruz. Os trabalhos policiais estão em andamento para localizar a jovem.

Nota da SSPDS

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que investiga o caso do desaparecimento de uma mulher, de 19 anos, ocorrido na tarde do último sábado (31). A vítima foi vista pela última vez no bairro Centro, no município de Morrinhos - Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Estado. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado nesse domingo (01) na Delegacia Municipal de Bela Cruz

Equipes da Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Marco; da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizam buscas na região. Imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais.

Nesse domingo (01), a motocicleta da jovem foi encontrada por equipes da PMCE na localidade de Oiticica, no município de Itarema (AIS 17). Os trabalhos policiais estão em andamento.

