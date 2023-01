Suspeito de matar jovem de 19 anos em Morrinhos era vizinho da vítima

Dois suspeitos pelo desaparecimento e morte de uma jovem de 19 anos em Morrinhos, a 214 km de Fortaleza, foram presos em flagrante. As prisões ocorreram na tarde dessa segunda-feira, 2, nos municípios de Amontada e Morrinhos.

Eles foram identificados por José Almino Holanda, de 35 anos, e Francisco Gabriel dos Santos, de 20 anos. Gabriel era vizinho da jovem e José Almino já responde por um estupro, ocorrido em 2013, e pelo crime de receptação.

Conforme as investigações, José Almino foi o responsável pelo sequestro de Itamara Eny de Freitas e teve o apoio de Gabriel.

José Almino foi encontrado e preso em uma residência no bairro Flores, no município de Amontada. Ele estava com uma roupa semelhante à utilizada no dia do crime e que foi captada pelas câmeras de segurança do ponto onde a vítima foi abordada.

Já Gabriel foi preso em Bom Princípio, em Morrinhos, mesma localidade onde a vítima foi encontrada.

A motocicleta da jovem já havia sido encontrada no domingo, 1º, na localidade de Oiticica, no município de Itarema.

Diante do flagrante, os dois homens foram conduzidos à Delegacia Municipal de Marco, onde foram autuados por homicídio qualificado por motivo fútil, por sequestro e cárcere privado para fins libidinosos e também estupro.

Entenda o caso

A vítima desapareceu na tarde do último sábado, 31 de dezembro, após ser raptada do seu local de trabalho, no Centro de Morrinhos. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no domingo, 1º, na Delegacia Municipal de Bela Cruz, e transferido para a Delegacia Municipal de Marco.

Uma força-tarefa foi articulada para encontrar a jovem, com o envolvimento de equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Marco; do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi); do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio); e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Cães farejadores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizaram buscas na região. Imagens de câmeras de segurança auxiliaram os trabalhos policiais, que culminaram nas identificações e prisões dos suspeitos.

Na tarde dessa segunda-feira, 2, o corpo da vítima foi encontrado em um terreno no Distrito de Bom Princípio, em Morrinhos, com sinais de violência. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu indícios que auxiliam nas investigações.

