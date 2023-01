Mulher raptada em Morrinhos é encontrada morta

Itamara Eny de Freitas, de 19 anos, foi encontrada morta nesta segunda-feira, 3, em Morrinhos, distante 213,9 km de Fortaleza. Ela foi raptada no dia 31 de dezembro. Imagens de câmeras de segurança mostraram saiu do trabalho com um homem. A família relatou que o indivíduo estava armado. A motocicleta dela foi encontrada nesse domingo, 1º.

A família da jovem realizou uma campanha para encontrá-la. A Polícia Civil realizava buscas a procura de Itamara. No entanto, ela foi encontrada morta perto de um lixão.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que foi localizado um corpo no terreno do Distrito de Bom Princípio. Dois suspeitos do crime foram detidos, os nomes deles não foram divulgados. O órgão informou que as idades deles são 20 e 35 anos.

