Cantor de forró New Boy morre em acidente de trânsito na CE-371

O cantor de Quixadá, no Ceará, conhecido como New Boy, morreu durante um acidente de trânsito, em Morada Nova. O caso foi registrado no domingo, 26, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Automóvel com quatro ocupantes capotou na CE-371. As vítimas foram socorridas por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e levadas a uma unidade hospitalar.

Um procedimento sobre o caso foi registrado na Delegacia Regional de Russas. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que apura as circunstâncias do fato.

Nivaldo Rodrigues de Lima tinha 26 anos. Há três dias, ele comemorava o aniversário de 1 ano do filho. Ele havia realizado shows ao lado da cantora Mara Pavanelly. Artistas consagrados do mundo do forró comentaram a morte de New Boy. Taty Girl lamentou o fato e disse que era "inacreditável". Ela publicou uma fotografia no instagram, ao lado do cantor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto 2021 é o ano com mais chacinas no Ceará desde 2018

Ceará envia 25 bombeiros e equipamentos para ajudar o sul da Bahia

Após chuvas neste domingo, Ceará tem alerta para vento forte e mais chuva segunda

29 pessoas foram detidas suspeitas de participação nas sete chacinas do Ceará em 2021

Tags