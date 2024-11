Suspeitos da morte de dentista em Morada Nova são denunciados pelo Ministério Público

O crime aconteceu no último sábado, 9, quando Rômullo foi assassinado a tiros dentro da clínica onde trabalhava. Devido aos graves ferimentos, o cirurgião dentista não resistiu e foi a óbito no local de trabalho.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) formalizou denúncia nessa quarta-feira, 13, contra dois homens suspeitos de assassinar o dentista Rômullo Façanha no município de Morada Nova , distante 167 quilômetros de Fortaleza . No pedido, o órgão solicita que Adriano Araújo, 37, e Antônio Jocileudo Inácio de Melo, 35, sejam condenados por homicídio qualificado.

Conforme apurado pelo O POVO, o crime teria sido motivado por acusação de que Rômullo teria assediado uma paciente da clínica. Em depoimento, a esposa do dentista contou à Polícia que o companheiro estava sendo ameaçado por pessoas desconhecidas devido a este caso.

A paciente vítima do suposto assédio seria esposa de Adriano, apontado pelas forças de segurança como traficante de drogas e mandante do crime. Logo após o assassinato, Antônio Jocileudo foi encontrado na casa de Adriano portando um simulacro de arma de fogo, bem como uma moto Honda CG Azul, vista nos arredores da clínica antes da morte. Ambos foram presos horas depois do crime.

Caso o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) acate o pedido do MPCE, a dupla será julgada pelo crime de homicídio, com qualificadoras de motivo torpe e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.