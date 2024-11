Dentista é morto a tiros dentro de clínica em Morada Nova, Ceará

De acordo com informações obtidas pelo O POVO, a vítima era o cirurgião dentista, de 32 anos, Rômulo Façanha Crédito: WhatsApp/O POVO

Um cirurgião dentista morreu depois de ser atingido por disparos de arma de fogo no interior de uma clínica dentária na manhã deste sábado, 9. O caso ocorreu no município de Morada Nova, a cerca de 166 km de Fortaleza. De acordo com informações obtidas pelo O POVO, a vítima era o cirurgião dentista, de 32 anos, Rômulo Façanha, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do homicídio doloso.

Além disso, a secretaria informou que a vítima possuía antecedentes criminais por tentativa de homicídio e fraude processual. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências na clínica. Também foi registrado um procedimento policial foi registrado na Delegacia Regional de Russas, unidade plantonista da PCCE na região. As investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Morada Nova.