Dentista morto em Morada Nova: crime teria sido motivado por acusação de assédio

Dentista já teria sido ameaçado por grupo criminoso da região no final do ano passado Crédito: Whatsapp/O POVO

Ainda de acordo com a depoente, que atuava como secretária do marido na clínica, um homem desconhecido teria chegado ao local do crime e perguntado por Rômullo. Ao ser informado de que o alvo estava no consultório, o homem se dirigiu ao consultório e efetuou a série de disparos que vitimaram o profissional. Ainda em depoimento, a viúva descreveu o executor como um homem meio magro, moreno, de cabeça raspada, vestindo uma calça preta e uma camisa amarela camuflada. Durante as diligências do caso, a Polícia Militar do Estado Ceará (PMCE) identificou que a paciente e suposta vítima de assédio seria esposa de um traficante de drogas da região. Ao se dirigir à casa deste traficante, os agentes encontraram um homem em posse de um simulacro de arma de fogo, uma moto Honda CG azul, bem como os trajes descritos pela esposa de Rômullo.

Polícia investiga compra de imóvel próximo à clínica A apuração policial também identificou que o homem preso na casa do traficante havia alugado uma residência nas imediações da clínica. O local teria vista privilegiada para a entrada do imóvel comercial. Ainda de acordo com a PMCE, a casa onde o suposto executor do crime estava residindo possuía apenas uma rede e teria sido alugada recentemente. Outro ponto averiguado pela polícia é o veículo do homem preso pela autoria do homicídio, que se assemelha a uma moto registrada por câmeras nos arredores da clínica minutos antes do assassinato.

Paciente confirma ter sido assediada; mas nega autoria de ameaças A polícia ouviu a paciente em questão, que também terá a identidade preservada. Aos agentes da PMCE, a mulher afirmou que “rolou umas coisas” entre ela e Rômullo, mas que nunca havia contado nada para o ex-marido. A paciente também negou qualquer ameaça à Rômullo e afirmou que já estava separada do ex-marido na data dos assédios. Questionado pela polícia sobre a separação, o homem apontado como traficante e mandante do crime negou o fim do relacionamento. Vítima possuía histórico de ameaças Ainda no depoimento prestado à polícia, a esposa de Rômullo pontuou que o marido já havia sofrido outras ameaças anteriores a essa de assédio. Segundo ela, o dentista teria atirado contra o para-brisa de um carro para defender o pai, ainda na época da pandemia.