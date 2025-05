Homem é condenado a recompor 14 hectares de mata nativa destruídas em incêndio

Equipe que jugou a condenação do fazendeiro de Monsenho Tabosa / Crédito: Divulgação/TJCE

O proprietário de uma fazenda localizada em Monsenhor Tabosa, distante 254 km de Fortaleza, foi condenado a recompor 14,02 hectares de vegetação nativa que foi destruída por intervenção humana por meio de um incêndio. De relatoria da desembargadora Lisete de Sousa Gadelha, o processo foi julgado pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e deu 100 dias como prazo para a apresentação de um Plano de Área Degradada (PRAD) ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O Ministério Público solicitou a condenação do fazendeiro para assegurar a reparação de todos os danos ambientais mediante um PRAD aceito pelo Ibama. Citado judicialmente, o fazendeiro não apresentou contestação. Em janeiro, o juízo da Vara Única da Comarca condenou o réu a recompor a área destruída seguindo o plano que foi aprovado pelo Ibama, a ser executado em 100 dias após a aprovação do documento. Além disso, uma multa diária de mil reais foi fixada, limitada a R$ 60 mil, em caso de descumprimento da ordem. Houve contestação por parte do fazendeiro, com a sustentação da nulidade da citação, pois, embora tenha sido requerida e determinada por mandado, foi realizada por carta, sem advertência dos Correios sobre a natureza do ato, e afirmou que apenas colheram sua assinatura.