Funcionários da Enel são indenizados após serem agredidos durante corte de energia

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), em janeiro de 2023, dois funcionários da Enel receberam uma ordem para executar a suspensão de energia elétrica no endereço da empresa “É Festa Mombaça”.

Ao chegarem no local, informaram do mandado de corte por inadimplência e se dirigiram ao medidor para realizar o serviço, quando foram seguidos e ofendidos pelos réus.

A ação foi gravada pela câmera instalada no carro da Enel, até que um dos homens acusados percebeu e desligou o veículo para cessar a filmagem. Ainda conforme o TJCE, os réus passaram a agredir fisicamente os funcionários com os cones usados para isolar a área.