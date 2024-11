Um operário morre no desabamento do teto de escola afetada por cheias em Valência

A vítima morreu durante "os trabalhos que eram realizados neste instituto", situado em Massanassa, uma cidade de 9.000 habitantes no subúrbio de Valência, informou Pilar Bernabé, delegada do Governo da região.

Um operário que trabalhava na reconstrução de uma escola afetada pelas cheias mortais na região espanhola de Valência morreu, neste domingo (24), após o desabamento de parte do teto, anunciaram as autoridades.

No acidente, ocorrido por volta do meio-dia deste domingo, um outro homem, de 35 anos, ficou ferido e foi levado para o hospital, acrescentou Bernabé, que se dirigiu para o local dos fatos, acompanhada de membros da polícia científica.

Segundo o presidente da Comunidade de Valência, o conservador Carlos Mazón, que convocou uma reunião emergencial na sede do Executivo regional, a vítima e seu colega ferido trabalhavam para a empresa de obras públicas Tragsa.

O objetivo é "analisar" o que pode ter ocorrido e fazer tudo o possível para que este tipo de acidente "não volte a ocorrer", explicou Mazón, no centro das críticas desde o fim de outubro por sua gestão das inundações, considerada caótica, e de suas consequências.

Vários soldados da Unidade Militar de Emergências (UME), que intervém em casos de catástrofes naturais, estavam no prédio quando o teto desabou, segundo as autoridades, mas conseguiram sair ilesos do imóvel.