Homem é preso por tráfico de drogas em Mombaça

Antônio Pinheiro Jota, de 57 anos, foi preso em flagrante no terminal rodoviário de Mombaça com 5,2 kg de droga

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) por suspeita de tráfico de drogas na cidade de Mombaça, a 300,9 km de Fortaleza. Segundo as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os agentes confiscaram 5,2 kg de pasta base de cocaína no terminal rodoviário do município durante a ação.

O Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PMCE foi notificado de que um homem, que estava no terminal rodoviário da cidade, levava consigo drogas com destino a Juazeiro do Norte, no Cariri.

Com as diligências, o homem com as características descritas na denúncia foi localizado carregando uma mochila.

O suspeito tentou escapar se desfazendo da bolsa, mas foi capturado pelos agentes. Na abordagem, ele foi identificado como Antônio Pinheiro Jota, de 57 anos, conhecido como “Banda”. Na bolsa que ele carregava, foram encontrados os 5,2 kg de pasta base de cocaína.

O suspeito, a droga e um celular foram encaminhados à Delegacia Regional de Tauá, unidade da Polícia Civil do Ceará. Antônio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encontra-se à disposição da Justiça. O caso foi transferido para a Delegacia Municipal de Mombaça.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Mombaça: (88) 3583 3435



