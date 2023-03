Casal é preso suspeito de tentar fraudar prova do Detran

Um homem e uma mulher foram presos suspeitos de tentarem fraudar a prova teórica para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na última segunda-feira, 6, no município de Morada Nova, a 169,2 km de Fortaleza. O casal participava de um esquema que usava um ponto eletrônico para repassar as respostas aos candidatos, de acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) .

Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão na cidade de Tabuleiro do Norte. Na ocasião, placas de veículos, celulares, armas de fogo e dinheiro em espécie foram apreendidos.

Mandados também foram cumpridos em Russas, na residência de supostos envolvidos na fraude, e em uma autoescola, onde aconteceu a apreensão de celulares. Os policiais continuam com as investigações.



