Homem é preso por contrabando de cigarros eletrônicos em Reriutaba

Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira, 7 de março, no município de Reriutaba, há 285,7 km de Fortaleza, por crime de contrabando. Ele foi abordado pela Polícia Federal enquanto recebia uma entrega de cigarros eletrônicos, enviada pelos Correios, e confessou o crime.

Segundo a Polícia Federal, o homem teria adquirido os cigarros eletrônicos, que seriam comercializados no município, por meio de um perfil nas redes sociais. Ele foi indiciado por contrabando.

O caso segue em investigação, e a Polícia Federal deve apurar a participação de mais pessoas no crime, que tem pena de reclusão prevista de até cinco anos. Locais de comercialização de cigarros eletrônicos podem ser denunciados pela população por meio do telefone (85) 3392 4800, do plantão da PF.

