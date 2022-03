Cruz fixada em torre de igreja pega fogo durante missa da Quarta-feira de Cinzas

A chuva fez com que as chamas se apagassem e não foi necessária a atuação das guarnições do Corpo de Bombeiros

A cruz fixada na torre de uma igreja católica na cidade de Missão Velha pegou fogo na quarta-feira, 2, durante uma celebração religiosa da Quarta de Cinzas.

De acordo com o tenente-coronel Agnaldo, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Juazeiro do Norte, houve um curto-circuito que ocasionou o fogo, no entanto, a chuva fez com que as chamas apagassem e não foi necessária a intervenção das guarnições.

O oficial considerou o caso com um principio de incêndio. Não foram registrados casos de feridos na ocorrência. Um vídeo mostra o momento que a cruz pegou fogo e os fiéis filmam a situação, do lado de fora, durante a celebração.

