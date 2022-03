Incêndio em fábrica no Crato: superaquecimento de máquinas pode ter causado explosão antes do acidente

O incêndio de grandes proporções que atingiu a Distribuidora Roque, empresa localizada no município do Crato, nessa segunda-feira, 28, pode ter ocorrido devido ao superaquecimento de máquinas que funcionavam durante a noite inteira. A possível causa foi divulgada pelo tenente-coronel do 5° Batalhão de Bombeiros Agnaldo Alexandre Viana, durante entrevista ao jornalista Farias Junior, da rádio CBN Cariri.

Segundo Viana, o vigilante que estava de plantão na noite do incêndio ouviu um barulho forte, como uma explosão, minutos antes do aparecimento das chamas no empreendimento. "Não podemos precisar a causa, mas entendemos que pode ter sido um curto-circuito, bem como o superaquecimento das máquinas de fundição de alumínio. A Perícia vai, no momento certo, dizer o que houve", afirmou o coronel.

No local, a presença de materiais como GLP, óleo diesel, tinta, papelões, estopas e objetos de alumínio ajudou na proliferação das chamas. Em vídeo, as imagens mostram objetos sendo arremessados para cima devido à força do incêndio.

O incêndio



Por volta das 19 horas do dia 28, a guarnição de combate a incêndio do Crato foi acionada pelo vigia da distribuidora. Ao chegar no local, a equipe verificou que o incêndio era de grandes proporções e comunicou também a guarnição de bombeiros de Juazeiro do Norte em busca de apoio. As duas equipes permaneceram no local por mais de quatro horas e utilizaram cerca de 80 mil litros de água para apagar as chamas.

"Tivemos dificuldades quanto ao acesso, a fábrica não tinha nenhum acesso lateral e, ao lado, tinha outra fábrica. O nosso medo era que incêndio passasse para a outra edificação, que também tinha um reservatório de óleo diesel muito grande", disse o tenente-coronel Agnaldo Alexandre Viana, destacando que os bombeiros tiveram que arrombar o portão da frente e o de trás do imóvel para debelar o incêndio.



Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a distribuidora de utensílios domésticos e itens de informática funcionava durante o dia, motivo pelo qual não havia funcionários no local, com exceção do vigia. Três galpões foram afetados pelas chamas. Ninguém ficou ferido devido ao incêndio.





